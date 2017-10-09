Merkez'den dolar açıklaması!
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan krizle yükselişe geçen dolar ile ilgili açıklama yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz likitesi anlamında sıkıntı olmadığını belirtti.
Borsa İstanbul ise güne yüzde 3.66 düşüşle başladı. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Uysal, TL'deki sert değer kaybı ardından sistemde döviz likiditesi anlamında bir sıkıntı olmadığını, piyasaları yakından takip ettiklerini söyledi. Vize krizini değerlendiren Hürriyet Yazarı Uğur Gürses, “Türkiye’deki piyasalarda finansal açıdan ‘yazın bittiğine’ dair çok emare ortaya çıkmıştı. ABD gibi bir ülkeyle politik-diplomatik krizle; sonbaharı bile görmeden ‘kışa’ adım attık” dedi.
Dolar/TL, ABD ve Türkiye'nin vize vermeyi karşılıklı askıya alması ardından Asya seansında hacmi düşük uluslararası işlemlerde sert yükselirken, piyasalar ABD ile ilişkilerin nasıl şekilleneceğini, jeopolitik gelişmeleri ve dış piyasaları izleyecek.
Dolar fiyatları uluslararası işlemlerde Şubat ayından beri en yüksek seviye olan 3.7923 seviyesini görürken, saat 10.41 itibarıyla 3.6910 seviyesinden işlem gördü.
Euro/TL ise yüzde 3 kayıpla 4.4887 seviyesine kadar yükselerek tarihin en yüksek seviyesini gördü. Euro/TL şu dakikalarda 4.3304 seviyelerinde...
MERKEZ BANKASI'NDAN DOLAR AÇIKLAMASI
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal, TL'deki sert değer kaybı ardından sistemde döviz likiditesi anlamında bir sıkıntı olmadığını, piyasaları yakından takip ettiklerini söyledi.
Dolar/TL, ABD ve Türkiye'nin vize vermeyi karşılıklı askıya alması ardından ABD ile ilişkilerin gerilmesiyle dün gece illikit işlemlerde 1 Ocak 2017'den beri en yüksek olan 3.9223'e kadar geldikten sonra 3.70 civarında bulunuyor.
Uysal Reuters'a yaptığı açıklamada, "Swap piyasasında TL pozisyon alan bazı yatırımcıların bir miktar pozisyon ayarlama eğiliminde oldukları görülüyor, jeopolitik endişelerden kaynaklı geçici bir etki olabilir, yakından takip ediyoruz" dedi.
"Sistemde döviz likiditesi ile ilgili herhangi bir sıkıntı bulunmuyor" diyen Uysal, bankalardaki döviz tevdiat hesaplarının son dönemdeki en yüksek seviyelerinde olduğuna da dikkat çekti.
Yurtiçinde yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları dahil yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 29 Eylül ile biten haftada 165.5 milyar dolar ile 15 Eylül'deki 167.5 milyar dolarla görülen tarihi rekorun sadece 2 milyar dolar altında bulunuyor.
Uysal, TL'nin reel bazda bakıldığında oldukça rekabetçi seviyelerde olduğuna da dikkat çekerek, "Mevcut durumda reel kur seviyesi açısından baktığımızda TL zaten oldukça zayıf ve rekabetçi seviyelerde" dedi.
BORSA İstanbul SERT DÜŞÜŞTE
Borsa İstanbul 100 endeksi yeni haftaya 3813 puan düşüşle 100 bin 324 puandan başlarken, hisse senetleri yüzde 3.66 oranında geriledi. BIST 100 endeksi saat 10.35 itibarıyla 3654 puanlık kayıpla 100 bin 501 puandan işlem görürken, hisse senetleri yüzde 3.49 oranında değer kaybetti. BIST 100 endeksi en düşük 99 bin 210 puanı gördü.
ESKİ DENGEYE DÖNMEK ZOR
Eğer döviz dengeniz “bıçak sırtı” bir dengede ise bu dengede taşınan potansiyel “olay riski”, herhangi bir olayla bunu hemen döviz kuruna yansıtmayaPiyasalar hareketli Hürriyet yazarı Uğur Gürses son gelişmeleri yorumladı
adaydır. İşte ABD’nin Türkiye’deki misyonlarında vize süreçlerini durdurması, Türkiye’nin de buna bire bir karşılık vermesiyle TL’nin sert değer kaybı buna iyi örnek.
Gece gelen bu haber, önce günün ilk piyasa seansının başladığı Yeni Zelanda’dan başlayarak Asya piyasalarına TL’nin dolar karşısında 3.80’e vurmasına yol açtı. Sığ ve likiditesi olmayan, belki işlem de geçmeyen bu kur seviyesi Türkiye’de piyasa açılışına gelindiğinde 3.70’li seviyeye indi.
Bu gelişme olmadan bile Cuma günü kapanışı itibariyle gelişmiş ülkelerde, özellikle de Türkiye’deki piyasalarda finansal açıdan “yazın bittiğine” dair çok emare ortaya çıkmıştı. ABD’deki son ekonomik veriler buna işaret ediyordu.
Bunun üzerine ABD gibi bir ülkeyle politik-diplomatik krizle; sonbaharı bile görmeden “kışa” adım attık. ABD ile politik ve diplomatik atmosfer karşılıklı çabalarla yumuşatılsa da, eski dengeye bile yeniden dönmek çok zor olacak.” Özellikle yabancı yatırımcıların gözünde “olay riskinin” yeniden tekrarlanması ya da yeni adımlarla aşama kaydetmesi olasılığı artık yüksektir. Bu da potansiyel dalgalanmanın yükselmesi demektir. Potansiyel dalgalanmanın bandının genişlemesi yatırımcıyı rahatsız eder. “Kur ne olacak?” sorusunun yanıtı da burada; dalgalanacak, iniş-çıkışlarla. Önceki dengeye dönüş ise zor görünüyor.
Piyasalar hareketli Hürriyet yazarı Uğur Gürses son gelişmeleri yorumladı
SENARYO ÜRETMEK ZOR
Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "Senaryo üretilmesi güç bir perde içinde olduğumuz keskin. ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize restleşmesi ne dünyanın sonu nede sıradan bir vaka. Kuşkusuz önem taşıyor. Türk Lirasının da yeni haftaya bu haber akışına bağlı olarak % 2,5 kadar değer kaybı ile başlamasını normal kabul etmek gerekir" şeklinde belirtti.
Karayazıcı değerlendirmelerine şöyle devam etti: Bu yükseliş kalıcı mı devam gelir mi sorularının yanıtını kaynağından sorgulamak daha doğru. ABD tarafından başlatılan ve diplomatik teamüllere aykırı olan bu restleşme yerini bir dengelenmeye mi bırakır yoksa karşılıklı yeni hamleler mi gelir tahmin üretmek güç. Bu nedenle de döviz cephesinde yukarı yönlü hareketin arkası gelmez veya sürer demek zor.
HÜRRİYET
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