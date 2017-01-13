Merkez'den dolara bir hamle daha
Yükselişi durdurulamayan dolar ve euro için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bir hamle daha geldi. Merkez'in kararı sonrası dolar 3.77'ye kadar geriledi.
Doların yükselişi ile tüm ürünlere gelen zamlar vatandaşı zorlarken, bu sabah benzin ve motorine de zam geleceği açıklandı.
Uzmanlar repo ihalesi açılmamasının amacının TL'nin maliyetini artırarak Döviz kurlarındaki yükselişi sınırlamak olduğunu belirtiyor.
Merkez Bankası dün de 1 hafta vadeli repo ihalesi açmamış, kur bir miktar gerilemişti. 1 hafta vadeli repo ihalesi en son Ocak 2014'te açılmamıştı.
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