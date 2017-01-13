Facebook Twitter Rss

Merkez'den dolara bir hamle daha

Merkez'den dolara bir hamle daha.31824
  • Giriş : 13.01.2017 / 10:22:00

Merkez Bankası, bugün de 1 hafta vadeli repo ihalesini açmadı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Yükselişi durdurulamayan dolar ve euro için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bir hamle daha geldi. Merkez'in kararı sonrası dolar 3.77'ye kadar geriledi.

Doların yükselişi ile tüm ürünlere gelen zamlar vatandaşı zorlarken, bu sabah benzin ve motorine de zam geleceği açıklandı.

Uzmanlar repo ihalesi açılmamasının amacının TL'nin maliyetini artırarak Döviz kurlarındaki yükselişi sınırlamak olduğunu belirtiyor.

Merkez Bankası dün de 1 hafta vadeli repo ihalesi açmamış, kur bir miktar gerilemişti. 1 hafta vadeli repo ihalesi en son Ocak 2014'te açılmamıştı.

9 akademisyen gözaltına alındı

Prof. Dr. Yusuf Ziya Keskin yazdı: Nebevi Merhamet

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bakan: TL değer kazanacak

Bakan: TL değer kazanacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, dolar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Şok! Benzin ve motorine zam!

Şok! Benzin ve motorine zam!

Vatandaşa kötü haber var. Benzin ve motorin fiyatlarına zam geliyor.

 

Ve memurların yemek ücreti belli oldu!

Ve memurların yemek ücreti belli oldu!

Memurların 2017 yılında alacağı yemek ücretleri belirlendi.

TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik oldu!

TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik oldu!

TÜSİAD'ın yeni başkanı Cansen Başaran Symes sonrası Erol Bilecik oldu.

 

Dolar 3,80'ş gördü

Dolar 3,80'ş gördü

Dolar gece yarısı yükseldi. Oynak bir kur haline gelen dolarda rekor üstüne rekor kırılıyor.

Benzine dağıtım şirketlerinden 7 kuruş zam

Benzine dağıtım şirketlerinden 7 kuruş zam

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 7 kuruş daha zam geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya