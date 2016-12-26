Merkez'den dolara flaş müdahale
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dolara müdahale etti. Merkez, gecelik yüzde 0,75 oranında fazi ödeme kararı aldı.
Merkez Bankası günlük olarak belirlenen dolar cinsi zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara ödenen faizi yüzde 0.49’dan yüzde 0,75’e çıkardı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan gecelik faiz oranını yüzde 0,75'e çıkardı. Uygulanacak faiz oranı, değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşullarına göre günlük olarak belirleniyor.
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