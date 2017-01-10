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Merkez'den doları düşüren hamle!

Merkez'den doları düşüren hamle!.31824
  • Giriş : 10.01.2017 / 14:22:00

Merkez Bankası, kurdaki hareketlilik üzerine açıklama yaptı.

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Doların 3.77 TL'ye Euro'nun 4.000 TL'ye yükselmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan açıklama geldi.

Merkez'in piyasalardaki gelişmelerin yakından izlenmekte olduğunu ve gerekli görülmesi halinde fiyat istikrarını korumak üzere ilave adımlar atılacağını açıklaması doların 3.7549 TL'ye inmesini sağladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak 2017 tarihinden itibaren toplam 22 milyar Türk lirasına düşürülmüştür. Ayrıca, yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Bu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar ABD doları ilave likidite sağlanmış olacaktır.

Piyasalardaki gelişmeler yakından izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabilecektir" denildi.

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