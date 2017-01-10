Merkez'den doları düşüren hamle!
Doların 3.77 TL'ye Euro'nun 4.000 TL'ye yükselmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan açıklama geldi.
Merkez'in piyasalardaki gelişmelerin yakından izlenmekte olduğunu ve gerekli görülmesi halinde fiyat istikrarını korumak üzere ilave adımlar atılacağını açıklaması doların 3.7549 TL'ye inmesini sağladı.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak 2017 tarihinden itibaren toplam 22 milyar Türk lirasına düşürülmüştür. Ayrıca, yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Bu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar ABD doları ilave likidite sağlanmış olacaktır.
Piyasalardaki gelişmeler yakından izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabilecektir" denildi.
DİĞER HABERLER
Dolar 3,80'ş gördü
Dolar gece yarısı yükseldi. Oynak bir kur haline gelen dolarda rekor üstüne rekor kırılıyor.
Benzine dağıtım şirketlerinden 7 kuruş zam
Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 7 kuruş daha zam geldi.
Türk gıda devi, Brezilyalılara satıldı!
Gıda devi Banvit'in yüzde 79,48'lik hissesinin satıldığı açıklandı.
Domates fiyatlarına yüzde 100 zam geldi
Vatandaşa bir zam haberi daha geldi. Domates fiyatları uçtu.
Uyarı geldi! Ödemeler için son 3 gün!
Prim ve diğer alacak ödemeleri için SGK Aydın İl Müdürlüğü'nden açıklama geldi.