Merkez'den enflasyon açıklaması!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, gıda enflasyonunun, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumsuz baz etkisi ve işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış ile yükseldiği ortaya çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül gıda yıllık enflasyonunun, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumsuz baz etkisinin yanında işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış sonucunda yükseldiğini bildirdi.TCMB Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı.Merkez'in değerlendirmesinde, "Enerji fiyatları petrol ve diğer girdi fiyatlarına bağlı olarak hızlı artışını sürdürmüştür. Yıllık enflasyon hizmet ve temel mal gruplarında artarken, bu gelişmede giyim fiyatlarındaki ağırlık sistemi değişikliğinin de belirgin bir etkisi olmuştur. Bu doğrultuda, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi yükselmiştir." denildi.
TRT
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