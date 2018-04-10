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Merkez'den flaş döviz hamlesi!

Merkez'den flaş döviz hamlesi!.31824
  • Giriş : 10.04.2018 / 16:13:00

Dövize, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan hamle geldi.

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Büyüyen Beşik

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının etkisi ile yükselen döviz ile ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. TCMB, döviz satım ihalesinde tutarı 150 milyon dolar olarak ilan etti.

TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017’de başlayan TCMB,  açıklanan ihale takvimine göre yılın ikinci çeyreğinde toplam 10,6 milyar dolar  tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor. 

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