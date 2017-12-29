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Merkez'den flaş kredi kartı kararı!

Merkez'den flaş kredi kartı kararı!.31824
  • Giriş : 29.12.2017 / 17:04:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartı konusunda çarpıcı bir karar aldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2018'in ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları konusunda çarpıcı bir karar aldı. Merkez, oranlarda değişiklik yapmadı.

TCMB'den yapılan yazılı açıklama şöyle:  "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi,  kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek  belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici  kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır."

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