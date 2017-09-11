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Merkez'den kredi kartı açıklaması

Merkez'den kredi kartı açıklaması.31824
  • Giriş : 11.09.2017 / 08:16:00

Merkez Bankası, kredi kartları ile önemli bir karara imza attı.

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Sepet Beşik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan önemli bir açıklama geldi. Merkez, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını yapılan yazılı açıklama ile bildirdi.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır.

Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir.

Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır."

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