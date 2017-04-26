Facebook Twitter Rss

Merkez'in kararı sonrası Dolar düştü

Merkez'in kararı sonrası Dolar düştü.17086
  • Giriş : 26.04.2017 / 14:43:00

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda sert düşüş yaşandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası güne 3.58 seviyesinden başlayan dolarda sert düştü ve 3.56 seviyesini gördü.

HDP'li vekil Akdoğan'a tahliye

Erdoğan'ın çağrısı piyasayı canlandırdı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Motorine indirim geldi!

Motorine indirim geldi!

Beklenen haber geldi. Motorine 13 kuruş indirim geldiği açıklandı.

Erdoğan'ın çağrısı piyasayı canlandırdı!

Erdoğan'ın çağrısı piyasayı canlandırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı piyasayı canlandırdı.

 

Tüm zamanların rekoru kırıldı!

Tüm zamanların rekoru kırıldı!

Piyasalar hareketlendi. Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı.

Merkez Bankası'ndan kritik açıklama!

Merkez Bankası'ndan kritik açıklama!

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, cari açık ile ilgili açıklama yaptı.

 

Emeklilerin zam farkı artıyor!

Emeklilerin zam farkı artıyor!

AK Parti hükümetinden milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi.

Hükümetten müjde! Borçlar siliniyor

Hükümetten müjde! Borçlar siliniyor

AK Parti hükümetinden vatandaşları sevindirecek bir haber daha geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya