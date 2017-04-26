Merkez'in kararı sonrası Dolar düştü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası güne 3.58 seviyesinden başlayan dolarda sert düştü ve 3.56 seviyesini gördü.
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