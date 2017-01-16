Merkez repo ihalesi açmadı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 ve 13 Ocak'ta olduğu gibi bugün de 1 hafta vadeli repo ihalesini açmadı. Bankacılar, Merkez'in repo ihalesi ve fonlama kararının piyasada en önemli belirleyici olacağını belirtiyor.
Cuma günü akşam saatlerinde 3.7650 civarında işlem gören dolar/TL bu Sabah güne TSİ 09.03'te 3.7636/3.7665 seviyesinden işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında TL 3.8780/3.8841, euro/TL 3.9948/4.0018 seviyesindeydi.
Merkez Bankası, TCMB TL'deki değer kayıplarının ardından Salı günü yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranlarında indirime giderken, bankalararası para piyasasında bankaların borç alabilme limitlerini 22 milyar TL'ye düşürmüştü.
Cuma günü ise bu tutar 11 milyar TL'ye çekilirken, TCMB gerekli görülen günlerde borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarının sınırlandırılabileceğini açıklamıştı.
MİLLİYET
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