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Merkez Valisi Hasan Kürklü FETÖ'den tutuklandı

Merkez Valisi Hasan Kürklü FETÖ'den tutuklandı.27230
  • Giriş : 10.10.2017 / 22:08:00

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Merkez Valisi Hasan Kürklü tutuklandı.

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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak ardından adliyeye sevk edilen eski Burdur Valisi Hasan Kürklü hakkında çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklama kararı verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 29 Eylül’de İstanbul'da gözaltına alınarak kente getirilen eski Burdur Valisi Hasan Kürklü, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkan Kürklü, tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.

Burdur Valiliği görevini 2014-2016'da yürüten Hasan Kürklü, daha sonra merkez valisi olarak görevlendirilmişti. Kürklü, İçişleri Bakanlığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 15 Eylül'de açığa alınmıştı. İstanbul'da gözaltına alınan Kürklü'nün, Burdur Valisi olarak görev yaptığı dönemde kullandığı telefonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock tespit edilmişti.

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