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Mersin'de 17 iş adamı FETÖ'den tutuklandı

Mersin'de 17 iş adamı FETÖ'den tutuklandı.18868
  • Giriş : 24.01.2017 / 12:07:00

FETÖ soruşturması kapsamında Mersin'de dev bir operasyon yapıldı.

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15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Mersin'de yapılan operasyonda Fethullahçı Terör Örgütü'ne finans sağladığı gerekçesiyle 17 iş adamının tutuklandığı ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen çalışmalar devam ediyor. Müşteki, tanıklar, şüphelilerin ifadelerinden ve yapılan çalışmalardan yola çıkılarak Mersin’de 46 iş adamının 17-25 Aralık 2013’ten sonra FETÖ faaliyetlerine devam ettiği ve bu örgüte finans sağladığı belirlendi. Başsavcılığın talimatıyla 9 Ocak'ta Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı ilk operasyonlarda iş adamları Abdullah B., Mehmet B., İsak İ., Erhan G., Mustafa G., İbrahim O., Osman Y., Yasin E., Mehmet İ., Süleyman O., Çetin B., Erhan I., Recep Ö., Fayik Ç., İrfan B., Ali T., Bünyamin D., Hasan A., Veysel Umut Ç., Kenan İ., Hasan İ., Ali K., Emrah B., Ali M., Faik B., Murat H., Kadri T., Mustafa D., Demet D., Sebahattin Ö. ve Mahmut Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatlı av tüfeği ve ona ait 52 fişek, 4 adet ruhsatlı tabanca ve 5 adet şarjör, bin 626 fişeğin yanı sıra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait CD ve 1 dolar ile çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan 15 kişiyle ilgili yaptığı ikinci operasyonda ise 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Yakalama kararı bulunan şüphelilerden 6’sının yurt dışında olduğu, 6’sının ise arandığı öğrenildi.

Geçen hafta adliyeye sevk edilen 17 iş adamı ise ilk önce mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ardından savcının itirazı üzerine tekrardan gözaltına alınıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Dün de 17 iş adamı daha yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Gece geç saatlere kadar süren ifade alma işleminin ardından mahkeme, 17 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

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