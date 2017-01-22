Mersin'de DHKP-C operasyonu: 9 gözaltı
Mersin'de yuvalanan terör örgütüDHKP-C üyelerine karşı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen operasyon kapsamında il genelindeki üst düzey yöneticilerin de içinde olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının sürdüğü ifade edildi.
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