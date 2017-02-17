Mersin'de feci kaza! Başında böyle bekledi
Korkunç kaza Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana geldi. Işıklara hızla girdiği iddia edilen lüks bir otomobille, ekmek yüklü olduğu öğrenilen kamyonetin çarpışması sonucu otomobilin sürücüsü Volkan C. (36), otomobilde bulunan Aylin Ş. (26) ile kamyonet sürücüsü Sezai Ş. yaralandı.
Yaralılardan durumu ağır olan Sezai Ş. Mersin'e, Volkan C. ile Aylin Ş. ise kaza yerine gelen ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DİĞER HABERLER
Amedsporlu futbolcu yeniden yargılanacak
Amedsporlu futbolcu Deniz Naki'nin yeniden yargılanacağı öğrenildi.
Başhekim ve eşi gözaltında
Sinop'ta Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Yarar ile eşi gözaltına alındı.
TSK 'şehit kazası'nın ses kaydı verdi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 3 askerin şehit olduğu kaza ile ilgili açıklama yaptı.
Saldırı için kullanılacak 2 araç yakalandı!
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen operasyonda bombalı eylemde kullanılacak olan 2 araç ele geç
Dikkat! Grip şubat ayında artış gösterdi!
Şubat ayında ülke genelinde grip ve soğuk algınlığı vakalarında artış yaşandı.
Yüz nakli olan isim cinayetten yargılanıyor
Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'ın yargılandığı dava devam ediyor.