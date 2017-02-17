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Mersin'de feci kaza! Başında böyle bekledi

Mersin'de feci kaza! Başında böyle bekledi.21431
  • Giriş : 17.02.2017 / 12:07:00

Mersin'de meydana gelen feci kazada 3 kişi ağır yaralandı.

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Korkunç kaza Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana geldi. Işıklara hızla girdiği iddia edilen lüks bir otomobille, ekmek yüklü olduğu öğrenilen kamyonetin çarpışması sonucu otomobilin sürücüsü Volkan C. (36), otomobilde bulunan Aylin Ş. (26) ile kamyonet sürücüsü Sezai Ş. yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan Sezai Ş. Mersin'e, Volkan C. ile Aylin Ş. ise kaza yerine gelen ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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