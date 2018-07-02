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Mersin'de feci otobüs kazası: 3 ölü, 30 yaralı

Mersin'de feci otobüs kazası: 3 ölü, 30 yaralı.17085
  • Giriş : 02.07.2018 / 08:52:00

Mersin-Aslanköy yolu kanlı viraj mevkinde feci bir kaza meydana geldi.

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Mersin-Aslanköy yolu kanlı viraj mevkinde tarım işçilerini taşıyan 33 MN 180 plakalı otobüsün devrilmesi sonucu feci bir kaza meydana geldi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 30 işçi de yaralandı.

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