Mersin'de feci otobüs kazası: 3 ölü, 30 yaralı
Mersin-Aslanköy yolu kanlı viraj mevkinde tarım işçilerini taşıyan 33 MN 180 plakalı otobüsün devrilmesi sonucu feci bir kaza meydana geldi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 30 işçi de yaralandı.
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