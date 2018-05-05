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Mersin'de FETÖ'den 5 asker gözaltına alındı

Mersin'de FETÖ'den 5 asker gözaltına alındı.14171
  • Giriş : 05.05.2018 / 17:08:00

FETÖ soruşturması kapsamında Mersin'de operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda okulla ilişiği kesilen 4 askeri öğrenci ile 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün  eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma  doğrultusunda ankesörlü telefonlardan haberleştikleri tespit edilen 11 şüpheli  hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Mersin'in yanı sıra Ankara, Kocaeli, Bursa ve Gaziantep'te düzenlenen  eş zamanlı operasyonlarda  biri okulla ilişiği kesilen 4 askeri öğrenci ve 5  muvazzaf asker gözaltına alındı.

Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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