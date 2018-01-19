Mersin'de FETÖ operasyonu: 11 kişi gözaltında
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Mersin'de düzenlenen operasyonlarda örgütün kadın yapılanmasının içerisinde yer alan kurumlarda yer alan 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalarda MEÜ kadın yapılanması içerisinde yer aldıkları, FETÖ'ye ait kurumlarda eğitmenlik yaptıkları, Bank Asya'da hesap artırımları bulunduğu ve örgütle iltisaklı kurumlarda SGK kaydı olduğu tespit edilen 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, 7 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.
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