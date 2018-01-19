Facebook Twitter Rss

Mersin'de FETÖ operasyonu: 11 kişi gözaltında

Mersin'de FETÖ operasyonu: 11 kişi gözaltında.17239
  • Giriş : 19.01.2018 / 13:06:00

FETÖ soruşturması kapsamında Mersin'de operasyonlar düzenlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Mersin'de düzenlenen operasyonlarda örgütün kadın yapılanmasının içerisinde yer alan kurumlarda yer alan 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalarda MEÜ kadın yapılanması içerisinde yer aldıkları, FETÖ'ye ait kurumlarda eğitmenlik yaptıkları, Bank Asya'da hesap artırımları bulunduğu ve örgütle iltisaklı kurumlarda SGK kaydı olduğu tespit edilen 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, 7 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

TÜRKİYE

Amerika'dan 'YPG ordusu' açıklaması

Bakan'dan hamile çocuk açıklaması geldi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bakan'dan hamile çocuk açıklaması geldi

Bakan'dan hamile çocuk açıklaması geldi

Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kara, hamile çocuk skandalı ile ilgili konuştu.

Bir kaza haberi de Konya'dan geldi: 38 yaralı

Bir kaza haberi de Konya'dan geldi: 38 yaralı

Konya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde kaza meydana geldi.

 

Mehmet Altan kararı Resmi Gazete'de

Mehmet Altan kararı Resmi Gazete'de

Gazeteci Mehmet Altan ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlçe komutanı FETÖ'den tutuklandı

İlçe komutanı FETÖ'den tutuklandı

Isparta Eğirdir ilçe jandarma komutanı B.Y., FETÖ'den tutuklandı.

 

Diyanet'ten küçük yaşta evlilik açıklaması

Diyanet'ten küçük yaşta evlilik açıklaması

Diyanet'ten küçük yaşta yapılan evliliklerle ilgili açıklama geldi.

İzmir'de deniz taştı!

İzmir'de deniz taştı!

İzmir'de görülen şiddetki fırtına nedeniyle deniz taştı, dükkanları su bastı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya