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Mersin'de FETÖ operasyonu: 88 gözaltı!

Mersin'de FETÖ operasyonu: 88 gözaltı!.18868
  • Giriş : 20.02.2018 / 14:28:00

FETÖ soruşturması kapsamında Mersin'de operasyonlar düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. 15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik operasyon kapsamında 88 gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda örgüt üyelerinin "gaybubet evi" adı verdiği ve gizlenmek için kullandıkları hücre evlerinin tespiti yapıldı.

Bu evlerde saklandıkları değerlendirilen aralarında "büyük bölge abileri" ve "büyük bölge mesulları", "polis ve asker mahrem abileri", "il ablaları", "finans sorumluları" ile örgütün gizli haberleşme programları ByLock ve Eagle kullanıcılarının da bulunduğu toplam 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 111 ev ve 2 etüt merkezine yönelik operasyon başlatıldı. Ekipler kent merkezi ve Anamur, Erdemli, Silifke, Mut, Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 88 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler arasında yer alan ve "il ablası" oldu tespit edilen "Nurevşan" kod adlı H.Y.'nin ise saklandığı balkonda yakalandığı öğrenildi. Zanlıların tutuklu FETÖ/PDY üyelerinin ailelerine maddi destekte bulundukları belirlendi.

Evlerde yapılan aramalarda 44 bin 380 dolar, 10 bin 145 avro ve 43 bin 400 lira ele geçirildi. Öte yandan soruşturma kapsamında 8 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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