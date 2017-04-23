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Mersin'de fırtına: 1 ölü

Mersin'de fırtına: 1 ölü.25518
  • Giriş : 23.04.2017 / 14:19:00

Mersin'de çıkan fırtına nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

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Türkiye genelinde etkisini gösteren yağışlı ve rüzgarlı hava Mersin'de can aldı. Kente yaşanan kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altına kalan kadın yaşamını yitirdi. Sivas'ta da etkili olan lodos nedeniyle valilik vatandaşları uyardı.

Mersin Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'den "tam fırtına" şeklinde esen rüzgarın hızı, zaman zaman saatte 100 kilometreye ulaştı.

Günlük hayatın olumsuz etkinlendiği kentte bazı caddelerde ağaçlar ve elektrik direklerinin devrildiği görüldü.  Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde ailesine ait tarlada birlikte çalıştığı işçilerle kahvaltı yapan 28 yaşındaki Meryem Toprak, fırtına nedeniyle devrilen bir ağacın altında kaldı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Toprak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin Valiliğince, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kentte fırtına beklendiği uyarısı doğrultusunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları da ertelenmişti.

RİZE'DE FIRTINA NEDENİYLE 2 KATLI AHŞAP EV ÇÖKTÜ: 1 YARALI

Rize'nin Salarha Köyü Soğuksu mahallesinde aşırı rüzgarın etkisiyle iki katlı ahşap ev çöktü, olayda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle öğle saatlerinde Salarha Köyü Soğuksu mahallesinde 2 katlı ahşap bir ev çöktü. Evin yakınında bulunan Kezban Aksu (42) isimli kadın, çöken evle beraber dereye sürüklendi. Aksu'ya ilk müdahaleyi yakınlarda bulunan vatandaşlar yaparken, köylülerin yardımı ile Aksu, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aksu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle çöken evin yanında bulunan ve yaralıya ilk müdahaleyi yapan Ali Aksu (72) ise yaptığı açıklamada, "İlk defa böyle bir fırtına yaşıyorum. Fırtına 5 dakika daha sürseydi burada ciddi bir felaket olurdu. Kadına ilk müdahaleyi biz yaptık, vücudunda kırık ve kanamalar vardı" ifadelerini kullandı.

SİVAS VALİLİĞİ'NDEN 'DIŞARI ÇIKMAYIN' UYARISI

Sivas'ta geceden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar maddi hasara neden oldu. Onlarca binanın ve fabrikanın çatısı uçarken, çok sayıda araç düşen çatıların altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Çatılardan düşen parçaların çarpması sonucu bazı vatandaşlar da yaralandı. Bazı caddelerin araç ulaşımına kapatılması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Hızı saatte 70 kilometreyi bulan fırtına etkisini sürdürüyor.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde pazar günü görülen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlarımızın çatı uçmalarına ve diğer görülebilecek her türlü olumsuzluklara karşı hassas olmaları, zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları, küçük yaştaki çocukların dışarı bırakılmaması hususunda duyarlı davranmaları gerekmektedir" denildi.

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