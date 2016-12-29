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Mersin'de yaşanan sel felaketi can aldı

Mersin'de yaşanan sel felaketi can aldı.12542
  • Giriş : 29.12.2016 / 14:45:00

Mersin'de kuvvetli yağışların neden olduğu selde bir kadın can verdi.

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Yurdun dört bir yanında kötü hava koşulları hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Mersin'de de aralıksız devam eden yağış sele neden oldu.

Kuvvetli yağışın etkisiyle oluşan sel sularına kapılan 30 yaşlarındaki kadının boğularak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Mersin'de kuvvetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinden acı haber geldi. Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak mahallesinde sel sularına kapılan 30 yaşlarında üzerinden kimlik çıkmayan bir kadın boğularak yaşamını yitirdi.

ARAÇLAR SULARA GÖMÜLDÜ

Öte yandan kentte bazı araçların alt geçitlerde sulara gömüldüğü görüldü. Sulara gömülen araçlardan vatandaşlar canlarını zor kurtardı. Araçlar için ise yapılabilecek hiçbir şey yoktu.

YÜZLERCE VATANDAŞ ARAÇLARDA MAHSUR KALDI

Kentte su basan ana yollar nedeniyle trafik dururken, araçlarında mahsur kalan yüzlerce vatandaşa itfaiye ekipleri yardım etti.

OKULLAR TATİL OLDU

Çok kuvvetli yağışın etkili olduğu il merkezindeki Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verilirken, vatandaşlar, sosyal medyada okulların geç tatil etmesine tepki gösterdi.

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