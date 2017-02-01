Mersin'den FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı tespit edilen 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerin örgütün iletişim sistemi ByLock'u kullandığı iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında daha önce meslekten ihraç edilen ve açığa alınan kamu personellerinin de bulunduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda, 15 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü, 13 kişinin ise halen arandığı bildirildi.
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