Mersin'i sel aldı!
Mersin'de kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel vatandaşa zor anlar yaşattı. Kentin ana yollarını basan su nedeniyle birçok kişi otomobilleri içinde mahsur kaldı.
Yağışlar okulların bir gün tatil edilmesine neden oldu. Vatandaşlar ise sosyal medyadan okulların geç tatil edilmesine tepki gösterdi.
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