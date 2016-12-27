Mersin'in 2 ilçesinde okullara kar tatili
Kara kış hayatı olumsuz etkiliyor. Mersin'in Mut ve Gülnar ilçelerinde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Geçen Çarşamba günü başlayan ve dün akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar vatandaşların zor anlar yaşattı.
Öte yandan İç Anadolu’ya Akdeniz’e bağlayan Sertavul Geçidi de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
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