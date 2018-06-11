Mert Fırat-İdil Fırat ilişkisine babadan onay
Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ, Engin Öztürk gibi oyuncularla aşk yaşayan İdil Fırat, yeni bir aşka yelken açtı. Mert Fırat-İdil Fırat ilişkisine baba Önder Fırat'tan onay çıktı.
Yaklaşık iki aydır birlikte olan Fırat çiftinin ilişkisi geçtiğimiz günlerde Etiler’de görüntülenmeleriyle ortaya çıkmıştı.
HABERTURK
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