Merve Kavakçı kararı Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayımlandı. Merve Kavakçı'nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine dair 13 Mayıs 1999 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, İçişleri Bakanlığı'nın 12 Mayıs tarihli yazısı üzerine, 26 Mayıs'ta Bakanlar Kurulu'nca yürürlükten kaldırıldı.
Ayrıca söz konusu kararın 16 Mayıs 1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.
Fazilet Partisi'nden 1999'da milletvekili seçilen ancak göreve başlamadan milletvekilliği düşürülen Kavakçı, 13 Mayıs 1999 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmıştı.
TRT
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