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Merve Kavakçı kararı Resmi Gazete'de

Merve Kavakçı kararı Resmi Gazete'de.15312
  • Giriş : 03.07.2017 / 13:03:00
  • Güncelleme : 03.07.2017 / 13:03:18

Merve Safa Kavakçı ile ilgili karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı. Merve Kavakçı'nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine dair 13 Mayıs 1999 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, İçişleri Bakanlığı'nın 12 Mayıs tarihli yazısı üzerine, 26 Mayıs'ta Bakanlar Kurulu'nca yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca söz konusu kararın 16 Mayıs 1999 tarihinden geçerli olmak üzere  yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Fazilet Partisi'nden 1999'da milletvekili seçilen ancak göreve  başlamadan milletvekilliği düşürülen Kavakçı, 13 Mayıs 1999 tarihli Bakanlar  Kurulu kararı ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmıştı.

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