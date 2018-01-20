Meryem ile İbrahim arasında yakınlaşma
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli ile geçtiğimiz günlerde eşi Demet Şener'den boşanan İbrahim Kutluay arasında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Uzerli ile Kutluay aynı mekanda eğlendi.
Posta'da yer alan iddiaya göre; Bir yıldır özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu Meryem Uzerli ile İbrahim Kutluay 15 Ocak’ta Bebek’teki bir gece kulübünde karşılaştı.
Önce farklı arkadaş gruplarıyla eğlenen ikili, gece yarısından sonra aynı masada oturmaya başladı.
Uzerli ve Kutluay sabah 5’e kadar samimi şekilde dans etti ve mekanı birlikte terk etti.
Meryem Uzerli kulüpten çıkarken çok neşeliydi. Güzel oyuncu sürekli kahkaha atıyordu.
İbrahim Kutluay ise tedirgin bir şekilde kapıdaki görevlilere, “Çevrede muhabir yok değil mi? Aman fotoğrafımız çekilmesin” dedi.
Meryem Uzerli’nin adı en son Arap asıllı Alman fotoğrafçı Lüey Nohut ile anıldı.
“Sadece arkadaşız” dediği Lüey ile geçen hafta gece kulüplerinde samimi şekilde eğlendi. Mısırlı oyuncu Bassel Alzaro ile ilişkisi de kısa bir süre önce bitmişti.
İbrahim Kutluay’ın 11 yıllık eşi Demet Şener ile olan boşanma davası ise Eylül 2016’dan bu yana devam ediyordu. Çift dün boşandı.
POSTA
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