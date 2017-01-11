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Meryem Uzerli: Oktay Kaynarca tipim değil

Meryem Uzerli: Oktay Kaynarca tipim değil.19689
  • Giriş : 11.01.2017 / 17:16:00

Meryem Uzerli, basında hakkında çıkan aşk dedikodularına yanıt verdi.

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Güzel oyuncu Meryem Uzerli, 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki rol arkadaşı Oktay Kaynarca ile ilgili aşk haberlerine yanıt verdi.

Oktay Kaynarca'nın tipi olmadığını söyleyen Meryem Uzerli, yeni bir ilişkiye kendini hazır hissetmediğini belirtti.

Meryem Uzerli'nin "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisindeki rol arkadaşı Oktay Kaynarca ile Almanya-Berlin'de buluşup baş başa yemek yediği iddia edildi.

Bu yemek sonrası ismi Oktay Kaynarca ile aşk dedikodularına karışan Uzerli'nin "Aşk var mı?" diye soran bir yakınına "Oktay ile Berlin'de baş başa değildik. Yanımızda Tarık Ünlüoğlu ve eşi Gülenay Ünlüoğlu vardı. Kendimi yeni ilişkiye hazır hissetmiyorum. Ayrıca Oktay benim tipim değil" diye yanıt verdiği öğrenildi. Kızı Lara'nın babası Can Ateş ile olaylı bir şekilde ayrılan Meryem Uzerli, Alp Özcan ile 10 aylık ilişkisinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı.

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