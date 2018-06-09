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Mesai saatleri değişti

Mesai saatleri değişti.16134
  • Giriş : 09.06.2018 / 11:09:00

Türkiye'nin birçok ilinde mesai saatleri değişmeye başladı.

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Çalışanlar için önemli açıklama geldi. Ülkemizde birçok ilinde mesai saatleri değişmeye başladı. Niğde Valiliği, değişen saatlerle ilgili bilgi mesajı paylaştı.

11 Haziran Pazartesi gününden itibaren mesai saatleri 08.00-12.00, 13.00-17.00 Niğde Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında 08.30-12.30, 13.30-17.30 olan mesai saatlerinin 08.00-12.00, 13.00-17.00 olarak değiştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, yeni düzenlemenin 11 Haziran Pazartesi gününden itibaren olacağı belirtildi

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