Mesai saatleri değişti
Çalışanlar için önemli açıklama geldi. Ülkemizde birçok ilinde mesai saatleri değişmeye başladı. Niğde Valiliği, değişen saatlerle ilgili bilgi mesajı paylaştı.
11 Haziran Pazartesi gününden itibaren mesai saatleri 08.00-12.00, 13.00-17.00 Niğde Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında 08.30-12.30, 13.30-17.30 olan mesai saatlerinin 08.00-12.00, 13.00-17.00 olarak değiştirildiği duyuruldu.
Açıklamada, yeni düzenlemenin 11 Haziran Pazartesi gününden itibaren olacağı belirtildi
YENİŞAFAK
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