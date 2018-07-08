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Meslekten ihraç edildiler!

Meslekten ihraç edildiler!.21563
  • Giriş : 08.07.2018 / 08:48:00

701 sayılı KHK ile 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi.

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Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şıvgan, Mardin Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erol Korkmaz ile Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş, Ağrı'nın Hamur Kaymakamı Ahmet İhsan Çiğil ihraç edilenler listesinde yer aldı.

O MÜDÜR DE İHRAÇ EDİLDİ

2015'te Küçükçekmece'de trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu öldüren Emniyet Müdürü Celal Yılmaz da ihraç edildi.

TEĞMEN ZABİT ZENGİN İHRAÇ EDİLDİ

Eren Bülbül'ün şehit edildiği dönemde Trabzon'un Maçka ilçesi Jandarma Komutanı iken gözaltına alınan Teğmen Zabit Zengin de ihraç edildi.

Güvenlik güçlerine mini duvar radarı

Yeni sisteme uyum KHK'sı yayımlandı

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