Meslekten ihraç edilen polisler komiserler ve meslekten ihraç edilen hakimler listesi

Giriş : 06.01.2017 / 23:21:00

06.01.2017 / 23:21:00 Güncelleme : 06.01.2017 / 23:21:23

Bu akşam açıklanan yeni kararnameler ile ihraçlar yaşandı. Buna göre bazı memurlar görevden ihraç edilerek uzaklaştırıldı.