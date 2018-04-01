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Messi attı, Barcelona yenilmekten kurtuldu!

Messi attı, Barcelona yenilmekten kurtuldu!.15091
  • Giriş : 01.04.2018 / 08:19:00

La Liga'nın lideri Barcelona, Sevilla deplasmanından Messi'yle kurtuldu.

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Ligde açık ara liderliğini sürdüren Barcelona, Ramon Sanchez Pizjuan  Stadı'nda Endülüs temsilcisi Sevilla'nın konuğu oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 36. dakikada Franco  Vazquez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarıya da ataklarla başlayan Sevilla, 50. dakikada Luis  Muriel'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Farkın artmasının ardından oyuna 58.  dakikada Ousmane Dembele'nin yerine giren Barcelonalı yıldız Lionel Messi, maçın  dengesini değiştirdi. Katalan temsilcisi, 88. dakikada Luis Suarez, 89. dakikada  ise Messi'nin ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Yenilmezlik serisini 37 maça çıkaran Barcelona,  puanını 76'ya  yükseltti. Ligin bitimine 8 hafta kala Barcelona, maç fazlasıyla ikinci sıradaki  Atletico Madrid'in 12 puan önünde yer alıyor.

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