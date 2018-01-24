Messi'den Arda Turan ile ilgili mesaj geldi
İspanyol devi Barcelona'da forma giyen dünyaca ünlü oyuncu Lionel Messi, Arda Turan ile ilgili paylaşımda bulundu.
Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Messi: - "Arda, yeni dönemde sana bol şans diliyorum. Eminim harika olacaksın"
Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, takımdan ayrılan Arda Turan için veda mesajı yayımladı.
30 yaşındaki Messi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'ın da bulunduğu fotoğrafa yer vererek, "Arda, yeni dönemde sana bol şans diliyorum. Eminim harika olacaksın." ifadelerini kullandı.
Messi, aynı mesajında İtalya'nın Inter takımına kiralanan Rafinha ile Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei Fortune'a transfer olan vatandaşı Javier Mascherano'ya başarı ve şans diledi.
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