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Messi: Neymar gittikten sonra düzeldik

Messi: Neymar gittikten sonra düzeldik.12307
  • Giriş : 12.02.2018 / 15:22:00

Barcelona'da top koşturan Messi, eski takım arkadaşı ile ilgili açıklama yaptı.

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Beşik Modelleri

İspanyol devi Barcelona'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Messi, eski takım arkadaşı Neymar ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.

"Neymar harika bir oyuncu ve Barcelona'ya çok büyük bir katkı yaptı. Ancak o gittikten sonra oyun sistemimizi değiştirdik ve şu anda çok daha iyi savunma yapan bir Barcelona var" dedi. Çok zor gol yiyen bir takıma dönüştüklerini belirten Messi, "La Liga'yı kazanmak için önemli bir avantaj elde ettik. Şampiyonlar Ligini de istiyoruz" şeklinde konuştu.

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