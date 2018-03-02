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Messi'nin evinin üzerinden uçak geçmesi yasak

Messi'nin evinin üzerinden uçak geçmesi yasak.13563
  • Giriş : 02.03.2018 / 15:22:00

Messi'nin evinin üzerinden uçak geçmesinin yasak olduğu iddia edildi.

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İspanyol devi Barcelona'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Messi'nin evinin üzerinden uçak geçmesinin yasak olduğu öne sürüldü.

İspanyol Marca gazetesine konuşan Vueling şirketinin başkanı Javier Sanchez-Prieto, uçakların Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin evinin üzerinden geçmesinin yasak olduğunu söyledi.

Sanchez-Prieto açıklamasında havayolu şirketlerinin Messi’nin evinin bulunduğu alanın üzerinden geçemediklerini çünkü bunun yasak olduğunu ifade ederken, "Bu dünyanın
başka hiçbir yerinde yok" diye konuştu.

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