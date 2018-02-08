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Messi, servet değerindeki teklifi reddetti

Messi, servet değerindeki teklifi reddetti.12307
  • Giriş : 08.02.2018 / 08:45:00

Dünyaca ünlü futbolcu Messi, servet değerindeki teklifi reddetti.

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Sepet Beşik

İspanyol devi Barcelona'da forma giyen yıldız oyuncu Lionel Messi, Çin ekibinin yıllık 100 milyon euro'luk teklifini reddetti.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yle ilgili bugün Katalan basınından gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Kulübe yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo'nun okurlarıyla paylaştığı habere göre Arjantinli yıldız, geçtiğimiz kasım ayında Barça'yla sözleşme yenilemeden önce astronomik bir teklifi reddetti.

Gazete, Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune'un Messi'ye yıllık 100 milyon euro önerdiğini ancak Arjantinlinin bu teklifi geri çevirdiğini yazdı.

Altyapısından yetiştiği Barcelona'yla 2021 yılına kadar kontratı bulunan Messi, bu teklifi kabul etmesi durumunda dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacaktı.

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