Mesut Barzani: Bağımsızlık ilan ederim
Irak'ta bölgesel Kürt yönetiminin başkanı Mesad Barzani, Irak eski Başbakanı Nuri El Maliki'nin yeniden başbakan olması halinde neler olacağını açıkladı. Barzani, böyle bir durumda Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan edeceğini söyledi.
arzani, Londra’da Arapça yayımlanan El Şark el Ewsat gazetesinin sorularını yanıtladı. Barzani, Irak’ın Kürt kökenli eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari’nin görevden uzaklaştırıldığını, şu anki Başbakan Haydar El İbadi’nin Musul operasyonunda yenilgiye uğratılmasının hedeflendiğini, bununla Nuri El Maliki’nin yeniden başbakan yapılmak istendiğini öne sürdü.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani, Nuri El Maliki’nin yeniden başbakan olması durumunda kimseye sormadan, danışmadan “Kürdistan’ın bağımsızlığını ilan edeceğini” öne sürerken, "Biz Maliki hükümetinin yönettiği bir Irak’ın içinde kalamayız" dedi.
Barzani, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ile Irak’taki ’Kürdistan bölgesi’ sorumluları arasındaki iyi bir diyalogun devam edeceğini ve Washington yönetiminin Kürtlere desteğinin süreceğine inandığını da sözlerine ekledi
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