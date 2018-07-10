Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bırakıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya'dan büyük tepki gören Mesut Özil, Alman Milli Takımı'nı bırakma kararı aldı.
Almanya'nın son şampiyon olarak geldiği 2018 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinden sonra eleştirilerin odak noktası halini alan Mesut Özil'in tarihi bir karara imza atacağı iddia edildi.
Sky Almanya' nın edindiği bilgilere göre Arsenal'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, Alman Milli Takımı'nı bırakmaya hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraftan ötürü eleştiriler alan yıldız ismin babası Mustafa Özil de Bild' e yaptığı açıklamada oğlunun yerinde olsa milli takımı bırakacağını söylemişti.
Mesut'un konuyla ilgili yakın bir zamanda açıklama yapması bekleniyo
GOAL
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