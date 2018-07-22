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Mesut Özil'den Erdoğan için açıklama geldi

Mesut Özil'den Erdoğan için açıklama geldi.14865
  • Giriş : 22.07.2018 / 15:55:00

Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Almanya'da top koşturan Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf hakkında açıklama yaptı.

Londra’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte çektirdiği fotoğraf yüzünden Almanya’da günlerce eleştirilen Mesut Özil, ilk kez sosyal medya aracılığıyla açıklamada bulundu.

Facebook hesabından İngilizce bir yazı paylaşan Mesut Özil, yine olsa yine fotoğraf çektireceğini söyledi ve “Eğer Cumhurbaşkanı’nın davetine gitmeseydim, benim atalarımın kökenine saygı göstermemiş olurdum” dedi.

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