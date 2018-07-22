Mesut Özil'den Erdoğan için açıklama geldi
Almanya'da top koşturan Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf hakkında açıklama yaptı.
Londra’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte çektirdiği fotoğraf yüzünden Almanya’da günlerce eleştirilen Mesut Özil, ilk kez sosyal medya aracılığıyla açıklamada bulundu.
Facebook hesabından İngilizce bir yazı paylaşan Mesut Özil, yine olsa yine fotoğraf çektireceğini söyledi ve “Eğer Cumhurbaşkanı’nın davetine gitmeseydim, benim atalarımın kökenine saygı göstermemiş olurdum” dedi.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu!
Galatasaray'dan ayrılan Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu.
Fenerbahçe'den Josef'e yeni bir teklif geldi
Fenerbahçe'den West Bromwich ile anlaşamayan Josef'e yeni bir teklif geldi
Galatasaray-Valencia maçı saat kaçta?
Galatasaray'ın Valencia ile karşı karşıya geleceği maç saat kaçta?
Trabzonspor Vahid Amiri'yi KAP'a bildirdi
Trabzonspor Kulübü, golcü oyuncu Vahid Amiri'yi KAP'a bildirdi.
Galatasaray Başkanı: Bedeli ağır olur
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ndiaye transferi hakkında konuştu.
Beşiktaşlı kaleci Fabri'den ayrılık mesajı
Beşiktaşlı kaleci Fabri, Premier Lig ekibi Fulham ile anlaştı.