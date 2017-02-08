Mesut Özil'e 'Bayern Münih'e git' tavsiyesi
Mesut'un, Arsenal'in kendisine verdiği değeri bildiğini, bunun da 2017-18 sezonu sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için önemli bir sebep olduğunu belirten Ballack, "Bana göre Mesut, büyük bir şey kazanmak istiyorsa bu şans Bayern Münih'te daha yüksek." ifadesini kullandı.
Ballack, Bayern Münih'in, teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğini iddia etti.
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