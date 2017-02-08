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Mesut Özil'e 'Bayern Münih'e git' tavsiyesi

Mesut Özil'e 'Bayern Münih'e git' tavsiyesi.23888
  • Giriş : 08.02.2017 / 21:33:00

Eski Alman milli futbolcu Michael Ballack, Mesut Özil'e Bayern Münih forması giymesi tavsiyesinde bulundu.

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Alman eski yıldız futbolcu Michael Ballack, Arsenal formasını terleten Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e tavsiyelerde bulundu. Ballack, Özil'e Bayern Münih'e transfer olması gerektiğini söyledi.

Mesut'un, Arsenal'in kendisine verdiği değeri bildiğini, bunun da 2017-18 sezonu sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için önemli bir sebep olduğunu belirten Ballack, "Bana göre Mesut, büyük bir şey kazanmak istiyorsa bu şans Bayern Münih'te daha yüksek." ifadesini kullandı.

Ballack, Bayern Münih'in, teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğini iddia etti.

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