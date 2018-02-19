Mesut Özil'e müstakbel eşinden G.Saray önerisi
Oynadığı futbolla adından söz ettiren Mesut Özil ile ilgili açıklama yapan sevgilisi Amine Gülşe, Özil'in Galatasaray forması giymesini istediğini söyledi.
Mesut Özil'le ilgili dün önemli açıklamalar vardı. Yıldız oyuncunun evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Amine Gülşe açıklamalarıyla Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Mesut'un, Galatasaray'a transfer olmasını çok istediğini ifade eden Gülşe, "Ben iyi bir Galatasaray taraftarıyım. Tabii ki Mesut'un da Galatasaray formasını giymesini arzu ederim" dedi.
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