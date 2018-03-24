Mesut Özil'in kötü haber! Kadroda yok
İngiliz ekibi Arsenal'de forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e kötü haber geldi. Alman futbolcu Mesut Özil milli takımdan kesik yedi.
Alman milli takımının teknik direktörü Joachim Löw, Mesut'u Brezilya'yla salı günü oynanacak hazırlık maçının 23 kişilik kadrosuna almadı.
Tecrübeli teknik adam, Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'i de dev maçın kadrosuna dahil etmeyerek büyük bir sürprize imza attı.
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