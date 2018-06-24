Mesut Özil, kariyerinde ilk kez yedek kaldı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya'da eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mesut Özil, Almanya-İsveç maçında yedekler arasında yer aldı.
Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Mesut'a ilk 11'de şans vermedi.
Mesut Özil, Almanya Milli Takımı kariyerinde ilk kez Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük bir organizasyonda yedekler arasında yer aldı.
Mesut, Löw'ün yaptığı 3 değişiklik hakkında da oyuna girme şansı bulamadı.
Almanya'nın, Meksika'ya 1-0 mağlup olduğu ilk grup mücadelesine ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 90 dakika sahada kalmıştı.
Almanya seriyi 12 maça çıkardı
Almanya, İsveç karşısındaki yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti.
Almanlar, rakibiyle oynadığı son 12 maçta 7 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.
TRT
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