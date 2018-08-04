Mesut Özil kendi takımı kurmaya hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanların hedefi haline gelen Mesut Özil takım kuruyor.
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, eSport işine giriyor. Yıldız futbolcu kendi EASPORTSFIFA takımını kuracağını sosyal medyadan açıkladı.
Teamozil adayıla ulusal ve uluslararası FIFA yarışmalarında boy gösterecek takım için pek yakında dünya çapında oyuncular aranıyor.
Bunun için eSports Reputation ile işbirliğine giden Mesut Özil'in takımı FIFA 19 turnuvalarında boy gösterecek.
Geçtiğimiz günlerde Almanya milli takımını bıraktığını açıklayan Mesut Özil'in FIFA serisine olan düşkünlüğü biliniyor.
Mesut Özil aynı zamanda FIFA eWorld Cup'ın da marka elçisi.
CNNTURK
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