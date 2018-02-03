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Mesut Özil: Söz verdim, F.Bahçe'ye gelecek

Mesut Özil: Söz verdim, F.Bahçe'ye gelecek.27159
  • Giriş : 03.02.2018 / 14:14:00

Golcü oyuncu Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

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Sepet Beşik

Arsenal ile sözleşme uzatan golcü oyuncu Mesut Özil, annesi Gülizar Hanım'a Fenerbahçe'ye gitme konusunda söz verdi.   

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile sözleşmesini haftalık 350 bin pound'dan 3.5 yıl daha uzatmıştı. Mesut'un imzayı atmadan önce annesi Gülizar Özil ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Anne Özil, oğlunun kariyerine Türkiye'de devam etmesini istiyordu, Mesut'un onu "Burada sözleşmemi tamamladıktan sonra Fenerbahçe'ye geleceğim" sözü verdiği kaydedildi. 30 yaşındaki oyuncu bu yaz 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile evlenecek. Müstakbel eşi de Türkiye'de yaşamak istiyor.

Mesut Özil yıllar önce kendisi hakkında çıkan "Galatasaraylı" dedikodularına şöyle yanıt vermişti: "U- 19'da oynarken Fenerbahçe forması ile idmana geldiğim için kovuldum."

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