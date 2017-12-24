Mesut Yılmaz'ın en zor anları!
Bir siyasetçinin en zor konuşması. Eski başbakan Mesut Yılmaz, intihar ederek yaşamına son veren Mehmet Yavuz Yılmaz için taziyeye gelen aile dostlarına duygusal bir açıklama yaptı.
Yılmaz'ın taziyede çok zor konuştuğu görülürken, yaptığı kısa konuşma, herkese duygu dolu anlar yaşattı...
Bazen unutsak da aslında hepimiz her gün bir imtihandan geçiyoruz. Bu imtihanlardan biri de bizim ailemize nasip oldu. Ama siz dostlarımızın desteğiyle bu imtihanlardan inşallah başarıyla çıkacağız. Yani oğlumuzu bize veren Allah'a onu bizden aldığı için isyan etmeyeceğiz, ona biat etmeye ve şükretmeye devam edeceğiz. Eşim Berna hanım adına, ve artık tek kalan oğlum Hasan adına da hepinize çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Sağ olun, var olun."
HÜRRİYET
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