Facebook Twitter Rss

Mesut Yılmaz'ın en zor anları!

Mesut Yılmaz'ın en zor anları!.17405
  • Giriş : 24.12.2017 / 14:45:00

Geçtiğimiz günlerde oğlunu kaybeden Mesut Yılmaz, hayatının en zor konuşmasını yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Bir siyasetçinin en zor konuşması. Eski başbakan Mesut Yılmaz, intihar ederek yaşamına son veren Mehmet Yavuz Yılmaz için taziyeye gelen aile dostlarına duygusal bir açıklama yaptı.

Yılmaz'ın taziyede çok zor konuştuğu görülürken, yaptığı kısa konuşma, herkese duygu dolu anlar yaşattı...

Bazen unutsak da aslında hepimiz her gün bir imtihandan geçiyoruz. Bu imtihanlardan biri de bizim ailemize nasip oldu. Ama siz dostlarımızın desteğiyle bu imtihanlardan inşallah başarıyla çıkacağız. Yani oğlumuzu bize veren Allah'a onu bizden aldığı için isyan etmeyeceğiz, ona biat etmeye ve şükretmeye devam edeceğiz. Eşim Berna hanım adına, ve artık tek kalan oğlum Hasan adına da hepinize çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Sağ olun, var olun."

HÜRRİYET

Sağlık Bakanlığı'ndan reçetesiz ilaç açıklaması

İşte Beşiktaş'ın alacağı Vida'nın maliyeti!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İSKİ'den su kesintisi açıklaması!

İSKİ'den su kesintisi açıklaması!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden önemli bir açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan reçetesiz ilaç açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan reçetesiz ilaç açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan reçetesiz ilaçlarla ilgili önemli bir açıklama geldi.

 

Konya'da yolcu otobüsü kazası: 32 yaralı

Konya'da yolcu otobüsü kazası: 32 yaralı

Konya'da kar nedeniyle kontrolden çıkan otobüs, uçurumdan yuvarlandı.

Artık tek tip kıyafet giyecekler!

Artık tek tip kıyafet giyecekler!

Yeni yayınlanan Kanun Hükmünde kararnamede önemli maddeler var.

 

81 ilde operasyon!

81 ilde operasyon!

81 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1159 kişi gözaltına alındı.

Tayyip Erdoğan'ın avukatından açıklama!

Tayyip Erdoğan'ın avukatından açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatından açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya