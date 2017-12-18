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Mesut Yılmaz'ın oğlu evlilik hazırlığındaymış

Mesut Yılmaz'ın oğlu evlilik hazırlığındaymış.12065
  • Giriş : 18.12.2017 / 11:11:00

Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi.

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Sepet Beşik

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın intihar eden oğlu Yavuz Yılmaz'ın 3 yıl nişanlı kalarak ayrıldığı Neşe Sapmaz ile yeniden barıştığı ve evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi.

Yavuz Yılmaz tabancayla hayatına son vermeden dakiklar önce Amerika'daki babasını arayıp "Annemin sağlığı nasıl?" diye sormuş. Neşe Sapmaz ile Yavuz Yılmaz 1 ay önce barışmışlar ve yeniden evlilik planları yapmaya başlamışlardı.

3 YIL AŞK YAŞAMIŞLARDI

Yavuz Yılmaz hiç evlenmemişti. Sunucu Neşe Sapmaz ile 3 yıl aşk yaşamış ve 'Evlenecekler' denirken Eylül 2015'te ayrılmışlardı. Neşe Sapmaz dün son pozlarını sosyal medyada paylaştı ve şunu yazdı: "Ne ben anlatabilirim, ne siz anlayabilirsiniz. Anlatamayacağım kadar üzgünüm. Bendeki son resmimiz."

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