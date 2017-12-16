Mesut Yılmaz'ın oğlu intihar etti!
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz, evinde ölü bulundu. Yılmaz'ın silahla vurulduğu öğrenildi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, İstanbul Beykoz'daki evinde hayatını kaybetti. 38 yaşındaki Yavuz Yılmaz'ın evin temizlikçisi tarafından yatağında ölü bulunduğu belirtiliyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Olayla ilgili çalışmalar sürüyor. Yılmaz'ın amcalarıyla irtibat kurduk" dedi.
Yılmaz'ın silahla vurulmuş halde bulunması üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yavuz Yılmaz'ın ölümüne ilişkin intihar ihtimali üzerinde duruluyor.
Sağlık ekipleri, Mehmet Yavuz Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yavuz Yılmaz, nişanlandığı sunucu Neşe Sapmaz ile 3 yıl birlikteliğin arkasından ayrılmışlardı.
MESUT YILMAZ İSTANBUL'A GELİYOR
Eski başbakan Mesut Yılmaz'ın acı haberi aldıktan sonra hemen İstanbul'a gelmek için harekete geçtiği belirtildi. Acı haberi ABD'de alan eski başbakan Mesut Yılmaz'ın uçakta olduğu ifade edildi.
MECLİS'TE YILMAZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI VE TAZİYE MESAJLARI
Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ölüm haberi Meclis'te bütçe çalışmalarının yapıldığı sırada geldi. AK Parti, CHP ve MHP'den Yılmaz ailesine taziye mesajları verildi.
YAVUZ YILMAZ KİMDİR?
Yavuz Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanı Mesut Yılmaz'ın oğludur. 1979 yılında doğmuştur. Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Georgetown Üniversitesi'nde eğitim aldı. Yavuz Yılmaz bir dönem otel ve restoran işletmeciliği de yaptı.
Yavuz Yılmaz bir dönem nişanlandığı sunucu Neşe Sapmaz ile 3 yıl birlikteliğin arkasından ayrılmıştı.
Yavuz Yılmaz'ın 7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerde CHP'den milletvekilliği için adı geçmiş, ancak aday olamamıştı.
Yavuz Yılmaz'ın kardeşi Emir Hasan Yılmaz ile CFS İstanbul Yatırım A.Ş isimli bir şirketleri vardı. İki kardeş bir ara İstanbul'daki üçüncü havalimanında hafriyat işi de yapmıştı.
HABERTURK
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