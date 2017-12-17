Mesut Yılmaz'ın oğlu, yarın toprağa verilecek
Dün, sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde ölü bulunan eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenazesinin Pazartesi öğle namazına müteakiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nden kaldırılarak, Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
DÜN GECE YAŞANANLAR
Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz'ın, Yavuz Yılmaz'ın cenazesinin bulunduğu özel hastaneye gitmesinden yaklaşık 50 dakika sonra ilk olarak Mesut Yılmaz, kardeşi Turgut Yılmaz, eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ve Abdurrahim Albayrak araca binerek hastaneden ayrıldı. Berna Yılmaz ise hastanede kaldı. Ziyarete gelenler arasında ise Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, eski milletvekillerinden Cavit Kavak, Türkiye eski Futbol Direktörü Fatih Terim de taziye ziyaretine geldi.
DİĞER HABERLER
İstanbul Kağıthane'de pompalı tüfek dehşeti
İstanbul Kağıthane'de pompalı tüfek ile kapıya çıkan şahıs korkulu anlar yaşattı.
Çapkın ve Mutlu için flaş karar!
Eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın ve eski Vali Avni Mutlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Atatürk Havalimanı'nda panik! Pist kapatıldı
Atatürk Havalimanı'nda kuşlar nedeniyle büyük bir panik yaşandı.
FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon
FETÖ soruşturması kapsamında Trakya Üniversitesi'ne operasyonlar düzenlendi.
Berna Yılmaz'ı Erdoğan çifti teselli etti!
Oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenazesinde Berna Yılmaz'ı Erdoğan çifti teselli etti.