Facebook Twitter Rss

Mesut Yılmaz'ın oğlu, yarın toprağa verilecek

Mesut Yılmaz'ın oğlu, yarın toprağa verilecek.18606
  • Giriş : 17.12.2017 / 09:49:00
  • Güncelleme : 17.12.2017 / 09:53:37

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz, yarın toprağa verilecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Dün, sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde ölü bulunan eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenazesinin Pazartesi öğle namazına müteakiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nden kaldırılarak, Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

DÜN GECE YAŞANANLAR

Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz'ın, Yavuz Yılmaz'ın cenazesinin bulunduğu özel hastaneye gitmesinden yaklaşık 50 dakika sonra ilk olarak Mesut Yılmaz, kardeşi Turgut Yılmaz, eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ve Abdurrahim Albayrak araca binerek hastaneden ayrıldı. Berna Yılmaz ise hastanede kaldı. Ziyarete gelenler arasında ise Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, eski milletvekillerinden Cavit Kavak, Türkiye eski Futbol Direktörü Fatih Terim de taziye ziyaretine geldi.

Ricardo Quaresma, milli takımı bırakıyor!

'ABD'nin teröriste maaş vermesi kabul edilemez'

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İstanbul Kağıthane'de pompalı tüfek dehşeti

İstanbul Kağıthane'de pompalı tüfek dehşeti

İstanbul Kağıthane'de pompalı tüfek ile kapıya çıkan şahıs korkulu anlar yaşattı.

Çapkın ve Mutlu için flaş karar!

Çapkın ve Mutlu için flaş karar!

Eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın ve eski Vali Avni Mutlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

 

Katliamın ayrıntıları ortaya çıktı!

Katliamın ayrıntıları ortaya çıktı!

Kastamonu'nun Bürme köyünde yaşanan olayın gizemi çözüldü.

Atatürk Havalimanı'nda panik! Pist kapatıldı

Atatürk Havalimanı'nda panik! Pist kapatıldı

Atatürk Havalimanı'nda kuşlar nedeniyle büyük bir panik yaşandı.

 

FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon

FETÖ soruşturması kapsamında Trakya Üniversitesi'ne operasyonlar düzenlendi.

Berna Yılmaz'ı Erdoğan çifti teselli etti!

Berna Yılmaz'ı Erdoğan çifti teselli etti!

Oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenazesinde Berna Yılmaz'ı Erdoğan çifti teselli etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya