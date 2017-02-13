METAM Afyon mermerine katma değer katacak
Ege Maden İhracatçıları Birliği’nden, Türk mermerine katma değer kazandıracak projeler arka arkaya geliyor. Afyon mermerine katma değer katacak, ihracatında Türkiye’ye daha fazla gelir sağlayacak Mermercilik Eğitim, Tanıtım ve Araştırma – Geliştirme Merkezi (METAM)’ni Afyon’da kurmak için harekete geçildi.
Türkiye’de mermerciliğin önemli merkezlerinden Afyon’da kurulacak Mermercilik Eğitim, Tanıtım ve Araştırma – Geliştirme Merkezi (METAM) için Ege Maden İhracatçıları Birliği, Afyon Valiliği, Zafer Kalkınma Ajansı, Afyonkarahisar İscehisar Organize Sanayi Bölgesi ve Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi proje için güçlerini birleştirdi.
Ekonomi Bakanlığı desteği ile başlatılan 23 firmanın yer aldığı; “İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi" adlı URGE projesine 2016 yılında start veren Ege Maden İhracatçıları Birliği, METAM ile katma değerli ürün ihracatı projelerine yeni bir halka eklemiş oldu.
METAM’ın, Afyon’da kurulup başarıya ulaştığında Türkiye’nin diğer doğaltaş üretim merkezleri Burdur, Muğla, Denizli gibi illerde de aynı modeli uygulamak istediklerini belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, proje ile ilgili Afyon’u ziyaret ettiklerinde Afyon Valisi Aziz Yıldırım, Zafer Kalkınma Ajansı ve Afyonkarahisar İscehisar Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde projeyi başarıya götürecek heyecanı gördüklerini ve bu heyecanın kendilerini METAM’ı hayata geçirme konusunda kendilerini daha da motive ettiğini kaydetti.
Afyon’un ihracatının yüzde 59’u doğaltaş
Afyon’un 2016 yılında gerçekleştirdiği doğaltaş ihracatının 170 milyon dolar olduğunu hatırlatan Kaya, “Afyon 2016 yılında toplam 291 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Doğaltaş ihracatı ise 170 milyon dolar oldu ve toplam ihracattan yüzde 59 pay aldı. METAM ismini verdiğimiz Ar-Ge Merkezi hayata geçtiğinde bu rakamın 4-5 kat artmasını bekliyoruz. Doğaltaş sektörünün 2023 yılı için 7 milyar dolar olan ihracat hedefine Afyon’un 1 milyar dolarlık katkı sağlamasını amaçlıyoruz” diye konuştu.
Doğaltaş sektörünün 1980 sonrasında kalifiye olmayan işgücü ile bu başarı hikayesini yazdığına dikkati çeken Kaya sözlerini şöyle sürdürdü; “Hem insan varlığımızı eğiteceğiz, hem de katma değerli ürün üreteceğiz. Asıl o zaman hem Türkiye’nin doğaltaşı hak ettiği değere kavuşacak, hem de doğaltaş üretim merkezlerimiz büyük şehirlere göç vermekten kurtulduğu gibi tersine göçü başlatacağız.”
Mermercilik Eğitim, Tanıtım ve Araştırma – Geliştirme Merkezi (METAM) Afyonkarahisar İscehisar Organize Sanayi Bölgesi ve Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin sektörde katma değerli ürün ihracatının artırılması için hazırladığı bir proje. İki kurumun arasında imzalanacak olan işbirliği protokolü sonrasında METAM Projesi, Zafer Kalkınma Ajansı’na sunulacak ve yüzde 75 oranında destek alınacak. Projenin toplam maliyeti 5 milyon 700 bin TL olarak öngörülüyor.
METAM Projesi’nde genel amaç, “Mermer sektörünün geliştirilmesi ve katma değerli üretimin ve ihracatın artırılması” olarak tanımlanıyor. Bu amaca ulaşmak için mermer sektöründe, “Katma değeri yüksek, kaliteli ürünlerin geliştirilmesi, markalaşmaya ve dış pazar payının genişletilmesine katkı sağlanması, sektördeki firmaların teknolojik yeniliklere ve kalite güvence sistemlerine adaptasyonunun hızlandırılması, verimliliğin artırılması, işgücü sorunlarının çözülmesine destek sağlanması hedefleniyor.”
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