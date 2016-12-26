Mete Yarar: Türkiye IŞİD'e destek veriyor algısı oluşturuluyor
“17-25 Aralık Süreci” söyleşi programında millet iradesine yönelik girişimlerin, sosyal, siyasal ve ekonomik hayatımıza etkileri masaya yatırıldı. Programda konuşan Mete Yarar, son dönemde “Türkiye IŞİD’e destek veriyor” şeklinde yanlış bir algı oluşturulduğuna dikkat çekti.
Beykoz Belediyesi tarafından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşide Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ve Gazeteci Melih Altınok, 17-25 Aralık sürecinde yaşananlar ile dünya ve Türkiye’deki yansımalarına değindiler.
Melih Altınok: "Milli ve Yerli Olan Birinin Yönetimde Olmasını İstemediler"
Bugüne kadar yaşanan darbelerin aralarında hiçbir fark olmadığını vurgulayan Melih Altınok: "15 Temmuz iki aşamada meydana geldi. Birinci aşama Gezi Olayları, ikinci aşama ise 17-25 Aralık sürecidir. 17-25 Aralık susturucu takılmış bir silahla siyasal iktidara yapılmış bir darbe girişimiydi. Siyasal iktidar ekonomik ve diğer yönlerden çok güçlü bir haldeydi ve bu hedef alındı. Körfez ülkelerinden kaynak akışı söz konusuydu. Ülkeye katma değer katacak projeler vardı. Bu projeleri Türkiye'nin önde gelen iş adamları dâhil olmuştu. İş adamlarının itibarının düşürülerek yurt dışındaki bankalardan kredi almalarının önü kesilmeye çalışıldı. Tarafsız savcılar soruşturmaya atandı, bakıldı ki delil çuvallarının ağzı bile açılmamıştı. Ülkemizdeki merkez medyada o dönemde bunları destekledi. Her dönemde darbeciler, milli ve yerli olan birini ülkenin yönetiminde olmasını istemediler. Bizlerin politik görüşleri farklı olsa da, düşmanımız bir.” dedi.
Mete Yarar: "Zamanımızı Memleket Sevdalısı Olarak Geçirmeliyiz"
Darbeciler emellerinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini ifade eden Mete Yarar ise "15 Temmuz süreci hala devam ediyor. Karşımızda vicdansız, imanı ve insanlığı olmayan bir grup var. Türkiye'nin IŞİD'i desteklediğini iddia ederek yanlış algı oluşturuyorlar. Bizler tedbirli olmak zorundayız. Sayıca çok olsak da önemli olan, stratejik plan ve toplumsal destekle mücadele etmemiz. Zamanımızı memleket sevdalısı olarak geçirmeliyiz. Ülkemize Milli Görüş'ü getirmek ve kalkındırmak isteyenlere fırsat vermediler. Farklılıkları birleştirerek ülkeyi kurtaracağız. " şeklinde konuştu.
Programın sonunda Mete Yarar ve Melih Altınok kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar.
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